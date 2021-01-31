РФ надеется, что отношения с ЕС улучшатся после визита Борреля

https://static.news.ru/photo/643e7baa-6454-11eb-ba1a-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/Global Look Press

В России надеются, что после визита главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Москву отношения между страной и Евросоюзом улучшатся. Об этом в разговоре с журналистами сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что визит Борреля запланировано на 4-6 февраля. По мнению постпреда, отношения между ЕС и РФ сейчас не находятся в «глубокой заморозке». Однако они могут улучшиться в результате визита руководителя внешнеполитической службы Евросоюза. И в России хотели бы, чтобы подобные поездки и встречи с участием главы дипломатии ЕС в Москве или Брюсселе происходили чаще.

Прошлый такой визит в Россию осуществила Федерика Могерини, предшественница Жозепа Борреля на его нынешнем посту. И было это аж в апреле 2017 года. Хотя, конечно, с тех пор были и телефонные разговоры, и встречи в кулуарах различных мероприятий, но полноценных визитов не было, — цитирует Чижова РИА Новости.

Постпред РФ при ЕС также подчеркнул, что в настоящий момент двусторонние контакты продолжаются. По его словам, не так давно состоялись консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных. Кроме того, регулярно происходит сверка часов по реализации СВПД, который связан с ядерной программой Ирана.