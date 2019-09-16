https://static.news.ru/photo/cc4ff770-d84e-11e9-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.saudiaramco.com

Россия может усилить уровень безопасности на объектах по добыче нефти из-за атаки дронов на крупнейшую по объёмам добычи сырья саудовскую компанию Saudi Aramco, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют ещё раз провести оценку текущей ситуации. Я думаю, мы будет также работать над этим. В принципе, эта работа ведётся в постоянном режиме, но надо понимать и учитывать сложившуюся ситуацию, — сказал Новак.

В ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов. После этого на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Как ранее писал News.ru, атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco создают угрозу для региональной безопасности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.