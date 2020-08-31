РФ может поделиться с Белоруссией опытом по внесению поправок в Конституцию

https://static.news.ru/photo/f575523a-eb7b-11ea-aa64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова поделиться с Белоруссией опытом по внесению поправок в Конституцию, если Минск обратится к Москве с просьбой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этого нельзя исключать, конечно, почему ж не делиться опытом, тем более что свежий, опыт достаточно богатый и экспертный, о чём говорят результаты голосования, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Песков напомнил, что суть поправок является первичным элементом проведения голосования, так как отвечает всем современным требованиям. Всё это показывает «уровень поддержки населения». А технологии проведения голосования — это вторичный элемент.

Кроме того, политик добавил, что Россия ничего не может советовать Белоруссии в этом деле.

Суть поправок определяется Белоруссией. Потому что это Конституция Белоруссии. Здесь Россия не имеет право никак вмешиваться, — цитирует «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил председателя Верховного суда страны Валентина Сукало подключиться к работе над третьим вариантом конституции.

О новой конституции бессменный руководитель Белоруссии говорит с 2018 года. В июне 2020-го он заявил, что новая редакция Основного закона будет подготовлена в течение двух лет, при этом ещё до его принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий на уровень местной власти. Он также отмечал, что предложенные ему ранее варианты конституционной реформы пришлось отмести как «недостаточно решительные».

Действующая редакция Конституции Белоруссии принята в 1996 году, в соответствии с ней президент обладает значительным объёмом полномочий. Кроме того, благодаря поправкам количество сроков для лица, занимающего эту должность, не ограничено.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства.

За время беспорядков в стране были задержаны более семи тысяч человек, писал NEWS.ru.