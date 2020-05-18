РФ, Иран, Китай и Пакистан одобрили договор лидеров Афганистана

https://static.news.ru/photo/ea66ca2e-9921-11ea-b96d-fa163e074e61_660.jpg Абдулла Абдулла и Ашраф Гани Фото: Chen Xin/Xinhua/Global Look Press

РФ, Иран, КНР и Пакистан приветствуют подписание договора между лидерами Афганистана, рассказали спецпредставители этих стран. Соглашения удалось достигнуть после онлайн-консультаций 18 мая 2020 года.

Власть в государстве отныне разделяется между действующим главой республики Ашрафом Гани и экс-премьером Абдуллой Абдуллой, передаёт официальный сайт МИД РФ. Бывший глава кабмина начнёт руководить Высшим советом по национальному примирению, члены его команды будут включены в кабинет министров

8 февраля 2020 года Ашрафа Гани официально признали победителем президентской гонки в Афганистане. Ведущая политическая партия страны «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.

9 марта 2020 года переизбранный президент Ашраф Гани принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Абдулла Абдулла в тот же день провёл параллельную церемонию инаугурации в качестве главы правительства, не принимая своего поражения. Гани через два дня упразднил должность, которую занимал Абдулла, писал NEWS.ru.