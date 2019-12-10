Представители России, Ирана и Турции проводят трёхсторонние консультации по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.
Другие участники также начали второй день переговоров с консультаций.
Делегация Турции ранее провела встречу с представителями сирийской вооружённой оппозиции, — цитирует собеседника ТАСС.
По его словам, речь идёт о ситуации в зоне деэскалации Идлиб и на северо-востоке Сирии.
Как ранее писал NEWS.ru, в столице Казахстана, городе Нур-Султан, стартовал 14-й раунд переговоров по Сирии. Во вторник, 10 декабря, проходила встреча делегаций России и Ирана.
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