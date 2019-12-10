https://static.news.ru/photo/8bbdd840-1be6-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/Global Look Press

Представители России, Ирана и Турции проводят трёхсторонние консультации по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.

Другие участники также начали второй день переговоров с консультаций.

Делегация Турции ранее провела встречу с представителями сирийской вооружённой оппозиции, — цитирует собеседника ТАСС.

По его словам, речь идёт о ситуации в зоне деэскалации Идлиб и на северо-востоке Сирии.

Как ранее писал NEWS.ru, в столице Казахстана, городе Нур-Султан, стартовал 14-й раунд переговоров по Сирии. Во вторник, 10 декабря, проходила встреча делегаций России и Ирана.