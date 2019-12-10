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Турция может вывести американских военных с авиабазы Инджирлик в том случае, если Вашингтон введёт санкции против Анкары. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Турция будет рассматривать возможность того, чтобы потребовать от США вывести [контингент] с авиабазы Инджирлик, — цитирует его «Интерфакс». Он добавил, что санкции США за приобретение российских систем ПВО С-400 не...