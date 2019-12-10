Россия, Иран и Турция отвергли попытки создания самоуправления в Сирии под видом борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи по сирийскому вопросу в Нур-Султане.
Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, — прочитал текст заявления первый заместитель главы МИД Казахстана Шахрат Нурышев.
Как ранее писал NEWS.ru, представители России, Ирана и Турции проводят трёхсторонние консультации по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане.
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