https://static.news.ru/photo/6258e354-cd54-11e9-b735-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Жуляны, где должен был состояться обмен заключёнными между Россией и Украиной Фото: Татьяна Токман/ТАСС

Обмена заключённых между Россией и Украиной не будет в понедельник, 2 сентября. Они ждут указа украинского лидера Владимира Зеленского о помиловании.

Сегодня не будет. Пока не будет указа Зеленского о помиловании, никто никуда не поедет. Указа пока нет, — передаёт слова адвоката Валентина Рыбина РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдёт в самое ближайшее время, заявлял 20 августа глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.