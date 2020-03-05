https://static.news.ru/photo/c7a4d8fe-5f07-11ea-af58-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин, говоря о переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, отметил, что они были непростыми, но закончились позитивно. Стороны нашли приемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе.

Главы государств согласовали совместный документ по урегулированию данного конфликта. Этот документ положит конец страданиям мирного населения Сирии, уверены политики. При этом Путин отметил, что тесный личный контакт лидеров России и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем, передаёт ТАСС.

Переговоры прошли в Кремле, они начались в 14:00 мск. Темой встречи являлось урегулирование ситуации в сирийском Идлибе, где противостояние между экстремистами и официальным Дамаском вышло на новый уровень. 27 февраля в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.

Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва выступает на стороне официальных властей Дамаска.