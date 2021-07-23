РФ и США проведут переговоры по стратегической стабильности

Читайте нас в Google Новости

Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности. Они запланированы на 28 июля и пройдут в Женеве. Об этом сообщает МИД РФ.

В сообщении дипведомства отмечается , что новый раунд росийско-американского диалога по стратегической стабильности пройдёт в развитие договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.

В ходе нынешней встречи межведомственные делегации возглавят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рядков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями, — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее в Кремле рассказали о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью.