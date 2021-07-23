РФ и США проведут переговоры по стратегической стабильности

Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности. Они запланированы на 28 июля и пройдут в Женеве. Об этом сообщает МИД РФ.
В сообщении дипведомства
В ходе нынешней встречи межведомственные делегации возглавят заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рядков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями, — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее в Кремле рассказали о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью.