РФ и США приступили к согласованию графика проверок и консультаций по ДСНВ

https://static.news.ru/photo/2362889a-6c4e-11eb-825a-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и США после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) приступили к новому этапу в сфере контроля над вооружениями, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По сути, мы открыли новое окно возможностей для дипломатии в плане поиска перспективных решений в области контроля над вооружениями, необходимость которых, думаю, очевидна на сегодня всем, — отметил он.

По его словам, российская сторона пока не знает, с каких позиций будет выступать по этим вопросам администрация президента США Джо Байдена, однако в РФ приветствуют слова о том, что «продление ДСНВ призвано стать началом дальнейшего взаимодействия на данном направлении».

Рябков добавил, что в настоящее время две страны ведут процедуры согласования графика проверок и консультаций в рамках продлённого договора, передаёт РИА новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в Организации Объединённых Наций (ООН) рассчитывают, что продление договора СНВ-3 позволит продолжить дискуссию по ядерному разоружению.

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами. Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го.