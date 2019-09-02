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Шесть политических партий ликвидировано Минюстом РФ. Об этом сообщили в самом ведомстве.

По его данным, это было сделано на основании вступивших в законную силу решений Верховного суда России. В список ликвидированных партий вошли «Народная партия „За женщин России“», «Союз горожан», «Народная партия...