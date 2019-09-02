Замглавы МИД России Александр Грушко принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в РФ Словенко Терзича из-за завершения его дипмиссии в стране. В результате переговоров было согласовано продолжение координирования усилий в косовском урегулировании.
Подробно рассмотрена ситуация, сложившаяся в косовском урегулировании. Подчёркнута важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право, — сообщил МИД РФ.
Белград считает Республику Косово, более 90% населения которой составляют этнические албанцы, территорией Сербии. В 2008 году некогда бывшая сербская автономия объявила о независимости, став частично признанным государством.
Как ранее писал News.ru, страны Евросоюза должны отменить визы для граждан самопровозглашённой Республики Косово.