Политика

РФ и КНР хотят отстранить от достройки чешской АЭС «Дукованы»

17:16, 17 мая 2020 383
Фото: SkupinaCEZ/facebook.com

Власти Чехии одобрили секретный документ, подразумевающий, что Россия и Китай могут быть отстранены от участия в тендере на строительство энергоблока атомной электростанции «Дукованы».

Как сообщает издание Denik N, документ был одобрен 27 апреля. Согласно ему, в достройке АЭС не смогут участвовать компании, которые представляют, по мнению Чехии, стратегическую угрозу национальной безопасности.

По словам источника, сообщившего изданию о данном документе, речь в нём идёт именно о России и Китае.

Как ранее писал NEWS.ru, введение в эксплуатацию запланированного к постройке нового энергоблока на атомной электростанции «Дукованы» в Чехии будет осуществлено не ранее 2038–2040 годов.

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