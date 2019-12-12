https://static.news.ru/photo/c399aaf4-1d18-11ea-9d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что с 14 декабря вступает в силу соглашение между Россией и Хорватией о взаимных поездках граждан двух стран.

Внесённые изменения дают право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для некоторых категорий граждан, — сообщает ТАСС.

Новые правила распространяются на членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения ЧС и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки.

Также уточняется, что право на безвизовый въезд предоставляется имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание. Кроме того, оно полагается сотрудникам диппредставительств, направляемым на работу.

Как ранее писал NEWS.ru, совет Евросоюза сообщил о готовности подписать соглашение, подразумевающее упрощение визового режима с Белоруссией.