РФ и Белоруссия обсуждают смену госсекретаря Союзного государства

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Россия и Белоруссия рассматривают вопрос о смене государственного секретаря Союзного государства. В настоящее время эту должность занимает Григорий Рапота.

Информацию подтвердили четыре источника. По словам источника, близкого к российскому правительству, 77-летний Рапота покинет пост в ближайшее время. Об этом также знают двое знакомых политика.

Источник, знакомый с ходом переговоров со стороны Белоруссии отметил, что страны продолжают обсуждать кадровый вопрос, с высокой долей вероятности нынешний госсекретарь уйдёт в отставку, а его место займёт нынешний посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения с белорусской стороны.



В свою очередь источник, близкий к правительству РФ заявил, что именно Мезенцев является главным кандидатом на должность.

В посольстве РФ в Белоруссии, белорусском и российском министерствах иностранных дел, постоянном комитете союза пока не комментируют ситуацию, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. По его словам, интеграция должна проходить в экономике, в людях и так далее. Он заявил, что Минску нужно быть ближе к Москве, «тогда и политические вопросы пойдут». Глава Белоруссии отметил, что когда люди видят, как «мы телепаемся на одном месте 30 лет» при строительстве Союзного государства, то задают вопросы о причинах произошедшего.