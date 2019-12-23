Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели, — отметил политик.
По его словам, Россия остаётся для Украины «крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнёром». Он подчеркнул, что остающиеся объёмы сотрудничества двух стран значимы для обеих сторон,
Как ранее писал NEWS.ru, Украина ввела санкции в отношении нескольких российских предприятий. Причиной такого решения стало их сотрудничество с компаниями из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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