https://static.news.ru/photo/a2b017bc-25a4-11ea-8f2c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели, — отметил политик.

По его словам, Россия остаётся для Украины «крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнёром». Он подчеркнул, что остающиеся объёмы сотрудничества двух стран значимы для обеих сторон, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина ввела санкции в отношении нескольких российских предприятий. Причиной такого решения стало их сотрудничество с компаниями из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.