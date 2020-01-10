https://static.news.ru/photo/23f2cb8c-33d1-11ea-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов сообщил, что профильные министерства и ведомства готовы принять необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность российским туристам на Ближнем Востоке.

По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полётов и туризма в Ближневосточном регионе, — отметил Осипов.

По его словам, власти готовы даже провести эвакуацию граждан, если это потребуется, передаёт «Интерфакс».

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел аварию рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Как писал NEWS.ru, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несколько десятков российских туристов могут находиться сейчас в Иране.