РФ, ФРГ и Франция просят Киев и Донбасс поддержать перемирие

Россия, Германия и Франция призвали Киев, Донецк и Луганск принять меры в поддержку не соблюдающегося режима прекращения огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удаётся, — сказал Лавров по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».
Он отметил, что, объявленное в июле 2019 года бессрочное перемирие, не соблюдается, и среди мирных жителей есть жертвы.
Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Лавров заявил, что на данный момент главы МИД стран нормандского формата зафиксировали выполнение только одного из девяти пунктов решений саммита в Париже.
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