РФ, ФРГ и Франция просят Киев и Донбасс поддержать перемирие

https://static.news.ru/photo/0724ff32-8aef-11ea-a41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия, Германия и Франция призвали Киев, Донецк и Луганск принять меры в поддержку не соблюдающегося режима прекращения огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удаётся, — сказал Лавров по итогам видеоконференции глав МИД «нормандской четвёрки».

Он отметил, что, объявленное в июле 2019 года бессрочное перемирие, не соблюдается, и среди мирных жителей есть жертвы.

Как ранее писал NEWS.ru, Сергей Лавров заявил, что на данный момент главы МИД стран нормандского формата зафиксировали выполнение только одного из девяти пунктов решений саммита в Париже.