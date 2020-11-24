РФ будет инициировать диалог с новой администрацией США по проблеме COVID

https://static.news.ru/photo/d7fbc38e-2e50-11eb-a37b-fa163e074e61_660.jpg Фото: EJ Hersom/Global Look Press

Москва вне зависимости от состава новой администрации США будет инициировать диалог с Вашингтоном по противодействию коронавирусу, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кто бы ни стал ответственным за это направление в администрации, которая будет в Вашингтоне у власти после 20 января, и кто бы ни формировал политику США на противоэпидемиологическом направлении, мы, по крайней мере, предложим им контактировать по тематике противодействия COVID-19, — заявил РИА Новости Рябков.

Он также добавил, что Москва намерена попытаться скорректировать «политически предопределённое» и ложное восприятие российских достижений в разработке вакцин и «других препаратов» для лечения коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Россия готова делиться с другими странами своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Российский лидер рассказал, что с несколькими странами уже прорабатываются вопросы организации производства российской вакцины на производственной базе российских партнёров.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса — НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.