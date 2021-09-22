Результаты онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве пересчитают

Техническая группа пересчитает результаты онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве к 27 сентября. Как заявил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, эти данные будут выложены в открытый доступ и ознакомиться с ними сможет любой желающий, передаёт ТАСС.

Дадим поручение технической группе [провести] пересчёт и нам доложить протоколом, совпадает ли это с итогами, <...> к понедельнику, — сказал он на заседании Общественного штаба.

Венедиктов добавил, что штаб просит Центризбирком сохранить «бумажные следы» онлайн-голосования в 12 ящиках на случай несовпадения результатов. Если данные будут различаться, то будет инициирована ещё одна проверка.

Я прошу ЦИК сохранять это, и если потребуется после всех пересчётов, будем принимать решение о бумажном пересчёте, — сказал он.

В то же время председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что «в федеральной системе дистанционного электронного голосования переголосования не будет».

Ранее сообщалось, что после выборов 17–19 сентября в Госдуму и региональные парламенты в Совете Федерации ожидается плановая смена представителей ряда регионов. В состав верхней палаты войдут 11 новых сенаторов от партии «Единая Россия».