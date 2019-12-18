https://static.news.ru/photo/aad65512-221d-11ea-a9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

В документе, принятом 18 декабря, Россию призывают «освободить всех незаконно удерживаемых украинских граждан и обеспечить их безопасное возвращение на Украину». По мнению Чегринца, прежде чем кого-то в чём-то обвинять, «как минимум стоит посетить регион, о котором идёт речь». В этом случае появится возможность увидеть всё своими глазами, пообщаться с людьми, сообщает РИА Новости.

Что-то надо срочно менять в системе ООН. Пора создавать новую версию ООН — честную и справедливую, с центром не в системе координат западной цивилизации, а у нас или, допустим, в Азии, — отметил Чегринец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению Генассамблеи ООН, Россия также незаконно и масштабно переселяет своих граждан на полуостров. В принятой резолюции содержится призыв прекратить «преследование» и освободить «задержанных за выражение мнений, в частности, в начале оккупации», и продолжающуюся практику «призыва мужчин в ВС РФ и уголовного преследования отказывающихся от службы».