Режиссёр Меньшов прокомментировал слухи о своём выдвижении в Госдуму

https://static.news.ru/photo/2f942ad8-84b8-11eb-8967-96000091f725_660.jpg Владимир Меньшов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Кинорежиссёр и актёр Владимир Меньшов ответил на вопрос о том, действительно ли он собирается идти на выборы в Государственную думу.

В разговоре с журналистами он не опроверг, но и не подтвердил эту информацию.

Хочу вам сказать, что это рано обсуждать, — сказал он сотруднику радиостанции «Говорит Москва».

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Меньшов выразил готовность принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году от партии «Справедливая Россия — За правду».

При этом сопредседатель партии Захар Прилепин рассказал, что Меньшов вёл переговоры с ними и дал понять, что не исключает участия в выборах от партии и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».

Ранее депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что снятие с выборов в Государственную думу кандидатов от его партии может привести к массовым протестам. По его словам, «Единая Россия» не сможет получить большинство во всех округах. Политик подчеркнул, что закон в России един как для действующей власти, так и для КПРФ, писал NEWS.ru.