Режиссёр Меньшов хочет принять участие в выборах в ГД от СР

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Режиссёр Владимир Меньшов выразил готовность принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году от партии «Справедливая Россия — За правду».

Об этом журналистам РИА Новости рассказал близкий к политической организации источник.

Владимир Валентинович сообщил о готовности баллотироваться в Госдуму от нашей партии по Москве, — сказал он.

Сопредседатель партии Захар Прилепин отметил, что Меньшов вёл переговоры с ними и дал понять, что не исключает участия в выборах от партии и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».

Ранее публицист Анатолий Вассерман сообщил о своём намерении принять участие в выборах в Государственную думу. Он ещё не решил, от какой партии будет избираться.

Он отметил, что до начала предвыборной кампании много времени и, «вообще, ещё положение дел с выборами не определилось». В связи с этим он рассматривает разные варианты, кроме того, руководство самой «Справедливой России» может отказаться выдвигать его кандидатуру, писал NEWS.ru.