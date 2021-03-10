Режиссёр Меньшов хочет принять участие в выборах в ГД от СР

Режиссёр Владимир Меньшов выразил готовность принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году от партии «Справедливая Россия — За правду».
Об этом журналистам РИА Новости
Владимир Валентинович сообщил о готовности баллотироваться в Госдуму от нашей партии по Москве, — сказал он.
Сопредседатель партии Захар Прилепин отметил, что Меньшов вёл переговоры с ними и дал понять, что не исключает участия в выборах от партии и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».
Ранее публицист Анатолий Вассерман сообщил о своём намерении принять участие в выборах в Государственную думу. Он ещё не решил, от какой партии будет избираться.
Он отметил, что до начала предвыборной кампании много времени и, «вообще, ещё положение дел с выборами не определилось». В связи с этим он рассматривает разные варианты, кроме того, руководство самой «Справедливой России» может отказаться выдвигать его кандидатуру, писал NEWS.ru.