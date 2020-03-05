Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политики договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе с 00:00 6 марта.
Мы сегодня проявили волю для урегулирования... Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введён режим прекращения огня. Для этого будут осуществлены все необходимые шаги, — сказал турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган добавил, что турецкая сторона оставляет за собой право лишь отвечать на действия правительственных сил Сирии.
Как писал NEWS.ru, переговоры двух президентов прошли в Кремле. Главной темой стала ситуация, которая сложилась в Сирии. Беседа продолжалась более шести часов.
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