https://static.news.ru/photo/13625aee-5f0a-11ea-b36a-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Политики договорились ввести режим прекращения огня в Идлибе с 00:00 6 марта.

Мы сегодня проявили волю для урегулирования... Начиная с нуля часов сегодняшней ночи будет введён режим прекращения огня. Для этого будут осуществлены все необходимые шаги, — сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган добавил, что турецкая сторона оставляет за собой право лишь отвечать на действия правительственных сил Сирии.

Как писал NEWS.ru, переговоры двух президентов прошли в Кремле. Главной темой стала ситуация, которая сложилась в Сирии. Беседа продолжалась более шести часов.