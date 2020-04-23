Жители России массово записывают видеообращения президенту страны Владимиру Путину, в которых просят ввести режим ЧС. Они уверены, что только в таком случае государство возьмёт на себя все обязательства по обеспечению людей, малого и среднего бизнеса средствами к существованию, позволит не платить по кредитам, а в некоторых случаях — Москва поможет даже едой. В стране на фоне «нерабочих дней» растёт уровень безработицы, снижается уровень доходов, а в ряде случаев россияне и вовсе оказались без денег. NEWS.ru разбирался в том, насколько режим ЧС действительно спасёт усугубляющуюся социально-экономическую в стране ситуацию.

Будет только хуже

Введение режима ЧС, согласно действующему законодательству, безусловно гарантирует дополнительные права граждан. Речь идёт о возмещении ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций; медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций; получение компенсаций и социальных гарантий за ущерб, причиненный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Что касается бизнеса, то и в отношении к МСП обязанности государства покрыть все расходы, убытки и издержки организаций во время ЧС отсутствуют. Более того, отмечает в разговоре с NEWS.ru управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, в законе не просто отсутствуют, а там прямо указано, что «организации всех форм собственности участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций именно за счёт собственных средств».

То есть, никаких конкретных налоговых, арендных или иных послаблений финансового характера нет. Все виды компенсаций, социальных гарантий и условия их реализации, регламентированных ст. 18 ФЗ, устанавливаются правительством или органами государственной власти субъектов РФ в каждом конкретном случае ЧС. Что нам сейчас и демонстрирует правительство — пример, мораторий на введении процедуры банкротства, запрет на временное проведение налоговых проверок и т.п. Алексей Добрынин адвокат адвокат

В свою очередь доктор юридически наук Михаил Барщевский в разговоре с NEWS.ru также отметил, что объявление режима чрезвычайной ситуации ничего хорошего не принесёт, а добавит только плохое.

Я категорически против любой «чрезвычайщины» в принципе. И для объявления режима ЧС, с моей точки зрения, никаких реальных оснований нет, — сказал он.

Кроме того, согласно части 1.1 ст. 24 ФЗ, органы государственной власти субъектов РФ вправе (в т.ч. за счёт федерального бюджета) осуществлять расходы, связанные с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам Российской Федерации, в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.

Здесь важно обратить внимание, что речь идёт о праве госорганов осуществлять расходы, но ни в коем случае не об обязанности. То есть, государственные органы по своему усмотрению определяют, кому и какая помощь может быть оказана и в каком размере в этом случае, — пояснил Добрынин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт так же обратил внимание на тот факт, что введение режима ЧС предполагает и ряд обязанностей со стороны населения, утверждённые новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. Так, например, в соответствии со статьёй 14 ФЗ, при введении режима ЧС организации за счёт собственных средств обязаны: финансировать мероприятия по защите своих работников; создавать финансовые и материальные резервы для ликвидации последствий ЧС; заранее накапливать и предоставлять работникам и иным гражданам средства индивидуальной и коллективной защиты; приостанавливать свою деятельность, если есть угроза безопасности жизнедеятельности работников и граждан.

То есть, глобально, от введения режима ЧС следует ожидать возникновения для граждан и организаций новой череды обязанностей, а не послаблений. Всё-таки режим чрезвычайной ситуации, а не праздник какой-нибудь государственный, — пояснил он.

Жертвы самоизоляции

Со своей стороны политологи указывают, что разночтения, связанные с режимом ЧС и возлагаемыми на него слишком большими надеждами, происходят по вине федеральных властей. И видеообращения, по мнению некоторых экспертов, являются продуктом манипуляции определённых заинтересованных сторон в отношении обычных людей. По мнению политтехнолога Константина Калачёва, данная волна связана с правовой неграмотностью населения. Было бы неплохо, если бы власти объяснили народу разницу между самоизоляцией, ЧС и ЧП, считает он.

Процедура прекращения трудового договора с наступлением чрезвычайных обстоятельств предусматривает в том числе и прекращение трудового договора в связи со стихийными бедствиями и эпидемиями. Если мы возьмем статьи 59 и 72/2 Трудового кодекса РФ и другие нормативно-правовые акты, посмотрим на пункт 7 части 1 статьи 83 ТК РФ, то возникает вопрос — не окажутся ли люди, которые агитируют за ЧС, жертвой пиара и обстоятельств и останутся безработными ко всему прочему. Понятно, что люди отчаялись получить помощь и поддержку, есть серьёзные проблемы — теряют работу и перспективы, но нет гарантий, что с введением режима ЧС перспективы появятся, денег прибавится и всё будет хорошо. То есть мне кажется, что те, кто записывает обращение с просьбой ввести режим ЧС, это жертвы каких-то мифов, которые породила эта сложная эпидемиологическая ситуация. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

По мнению Директора консалтингового агентства NPR Group Дмитрия Фетисова, власть совершает ошибку, не делая заявлений для того, чтобы объяснить — позволит ли режим ЧС улучшить социально-экономическую ситуацию и ввести те самые меры поддержки.

При этом режим ЧС потребует резкого роста увеличения расходов на вооруженные силы и прочие силовые ведомства. И поэтому существует тупик, в котором власть не может объяснить, а общество не довольно сложившимся экономическим положением и, соответственно, требует каких-то дополнительных мер поддержки. И тезис о необходимости введения режима ЧС возникает именно из-за этого. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Эксперт отметил, что для власти большую роль играет и имиджевый фактор. По его словам, речь идет о намерении России справиться и с коронавирусом, и с экономической ситуацией без режима ЧС.

То есть хотим показать всему остальному миру, что страна умеет выходить из таких ситуаций. Это дополнительная нагрузка на правительство Михаила Мишустина, очень серьёзная нагрузка, но, тем не менее, чем все это закончится — сложно сказать, — пояснил Фетисов.

Что-то менять уже поздно

Есть и ещё один немаловажный момент. По мнению директора Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павла Салина, сейчас нужно думать о том, как постепенно смягчать ограничения, чтобы минимизировать негативный экономический эффект.

Сейчас момент формирования приоритетов и модели поведения государства уже упущен, то есть определяться с официальным введением режима ЧС или даже ЧП нужно было в конце марта, когда вводились ограничения в отношении населения, и когда фактически закрывали малый и средний бизнес. Сейчас уже поздно — власть уже совершила ошибку. С одной стороны она ввела ограничения, а с другой — явно продемонстрировала обществу и бизнесу то, что она не хочет платить за эти ограничения, как при режиме ЧС. Общественное мнение уже сформировано, ошибки уже совершены, а отказ официально вводить режим ЧС — это была политическая ошибка власти. Поэтому сейчас что-либо менять уже поздно. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Учитывая тот факт, что видеообращения пишут, в основном жители отдаленных от Москвы регионов, то и инициативу разъяснительной работы пытаются взять на себя местные власти. К примеру, такую работу попытались провести в Кировской области — однако картинки с содержанием с призывом задуматься над тем, кто ведёт пропаганду и давит на власть необходимостью введения режима ЧС, скорее раздражает и вносит конспирологический эффект, нежели разъясняет реалии испуганных обывателей, которые боятся оставить семью без хлеба если не завтра, то через неделю.