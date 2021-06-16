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Reuters оценило тактику США по отношению к РФ

01:02, 17 июня 2021
Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики Вашингтона по отношению к Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник агентства отметил, что тон переговоров между двумя президентами был прямым и конструктивным.

Это не изменение тактики. Должно пройти некоторое время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дают результаты, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации. Об этом заявил президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома отметил, что на Россию давит Китай, поэтому Москва отчаянно пытается «остаться мировой державой».

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