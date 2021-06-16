Reuters оценило тактику США по отношению к РФ

https://static.news.ru/photo/0c267804-ceef-11eb-9b15-96000091f725_660.jpg Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве пока не говорят о смене тактики Вашингтона по отношению к Москве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник агентства отметил , что тон переговоров между двумя президентами был прямым и конструктивным.

Это не изменение тактики. Должно пройти некоторое время, чтобы увидеть, действительно ли эти сферы потенциального сотрудничества дают результаты, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Россия пытается остаться релевантной в мире, находясь при этом в сложной ситуации. Об этом заявил президент США Джо Байден. Хозяин Белого дома отметил, что на Россию давит Китай, поэтому Москва отчаянно пытается «остаться мировой державой».