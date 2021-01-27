Республиканцы в Конгрессе США осудили решение продлить ДСНВ на пять лет

https://static.news.ru/photo/6e918cb2-612c-11eb-992a-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de

Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооружённых сил палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и Майк Роджерс выступили против решения администрации президента Джо Байдена продлить с Россией Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Согласно их заявлению, этот шаг вызывает разочарование, так как была упущена возможность договориться о более серьёзной версии нового документа, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и усиленный режим проверок.

Первоначальный договор не покрывает новые системы, — говорится в тексте.

По мнению конгрессменов, продление договора на пять лет якобы лишает американскую сторону рычага воздействия на Россию для возобновления переговоров. При этом они отметили, что пока остаётся время для краткосрочного продления, что поможет «получить зазор для существенных переговоров».

Также Маккол и Роджерс призвали администрацию модернизировать потенциал ядерного сдерживания и обратить внимание «на растущие ядерные арсеналы Китая».

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации единогласно одобрили закон о ратификации Соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко назвала документ важнейшим для обеспечения мировой безопасности.

РФ и США подписали ДСНВ в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.