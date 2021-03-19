Решится ли Байден на санкции против Путина

После провокационного заявления Джо Байдена уже, кажется, ничего не может удивить. Но раз новый американский лидер, по выражению одного российского политика, просто опускает занавес в отношениях с Москвой, то от него можно ждать и дальнейших столь же необдуманных и рискованных шагов в отношении России. И откровенно самоубийственным может выглядеть введение в той или иной степени персональных санкций против... Владимира Путина.

В принципе, такое трудно себе представить в современном мире, где при любых раскладах президенты и министры иностранных дел остаются персонами неприкосновенными. Иначе кто будет поддерживать диалог в самые драматические моменты отношений? И сейчас такой ход выглядит какой-то фантасмагорией, но вот если администрация США, что называется, закусит удила...

В любом случае, пока надо ждать иных, давно обещанных антироссийских санкций по целому штатовскому списку «российских злодеяний». Тут и вмешательство в американские выборы, и пресловутое применение химического оружия, нарушающее-де давно подписанные соглашения, и спонсорство путинского режима, которое может повлечь за собой персональные рестрикции в отношении бизнесменов, входящих, дескать, в ближний круг президента. Так заокеанские стратеги надеются настроить против Владимира Путина олигархов, имеющих интересы за океаном. Отработаны такие меры, как ни странно, были как раз на олигархе первой волны Олеге Дерипаске, который уже год пытается оспаривать их введение в американском суде.

Олег Дерипаска Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственно, известно, что санкции наиболее действенны в двух случаях — когда их введением шантажируют атакуемую сторону и когда их опять-таки в порядке шантажа обещают отменить в обмен на что-то. Так что команда Байдена не зря тянет время с объявлением своих мер воздействия на Россию. Поскольку отложенное удовольствие, как известно, — продлённое удовольствие. Ему надо заранее создать впечатление от России как от токсичной страны, с которой рискованно иметь дело. Хотя пока на все подобные угрозы реагирует только наш чрезмерно пугливый рубль, который всё в меньшей степени углеводородный, но чуткий к мировой конъюнктуре.

И надо сказать, чем больше США тянут со своими сюрпризами, тем спокойнее в Москве излагают свои меры противодействия. В частности, министр финансов Антон Силуанов дал понять, что казна окажет материальную поддержку российским банкам для срочного приобретения ОФЗ в том случае, если американская администрация введёт всё-таки санкции против российского суверенного долга. И американские держатели российских ОФЗ в пожарном порядке начнут от них освобождаться. Заодно для поддержания курса целкового может быть прекращена покупка валюты тем же Минфином.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другим ответным шагом может стать открытая отработка технологии сначала замедления, а потом и полного отключения в России иностранных социальных сетей — Twitter, Facebook, Instagram. Причём под ставшим стандартным предлогом купирования иностранного вмешательства в грядущие российские выборы.

Но самым удачным ответным ходом, откровенным троллингом Байдена Путиным, конечно, выглядит его предложение подискутировать незамедлительно в прямом эфире. Притом что даже команда Байдена не скрывает, что она не рискнёт оставить своего шефа с его замедленной реакцией и провалами памяти один на один с российским коллегой. Практически Путин выставил на посмешище заокеанского геронтократа, поскольку любые «отмазки» его советников только усугубят комизм ситуации. Тот самый цугцванг, когда каждый следующий ход только осложняет позицию. Может, они действительно попробуют объявить, что Путин под санкциями.