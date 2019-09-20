https://static.news.ru/photo/49fb0d86-dc50-11e9-bae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя комитета Государственной думы России Юрий Швыткин оценил решение президента США Дональда Трампа отправить дополнительные военные силы на Ближний Восток.

По его словам, Штаты снова «используют повод для нагнетания обстановки».

Все эти действия служат исключительно дестабилизации на Ближнем Востоке. Вместе с заверениями Трампа о том, что США выведут войска из Сирии, они вводят дополнительный контингент на ближневосточном направлении, — передаёт слова Швыткина сайт телеканала RT.

Он подчёркивает, что действия американского правительства сказываются на всех странах, расположенных на Ближнем Востоке. Решения Штатов, говорит Швыткин, не служат на благо обеспечения глобальной безопасности и стабильности.

Как писал News.ru, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает отправку дополнительных военных США на Ближний Восток ненужной операцией, которая демонстрирует только битву американцев «за мировую гегемонию». Ранее об отправке военнослужащих сообщил глава Пентагона Марк Эспер.