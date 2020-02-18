https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Решение суда в Гааге, который обязал Россию выплатить $50 млрд в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, не приведёт к аресту российских активов за рубежом. Об этом заявил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Он представляет интересы России в судах по делу ЮКОСа за рубежом.

По его словам, чтобы наложить арест нужно обращаться в суды соответствующих стран с ходатайством о признании и проведении решения суда. Юрист подчеркнул, что Бельгия и Франция сумели наложить арест на имущество, минуя процедуру признания решения в национальных судах. Это происходило несколько лет назад из-за пробелов в законодательстве. В настоящий момент приняты дополнительные законодательные нормы, которые не позволяют проводить такие операции.

То есть в Бельгии и Франции благодаря тому, что произошло раньше, правовые системы были укреплены и суверенные интересы стран лучше защищены, — подчеркнул Кондаков в беседе с ТАСС.

Для признания решения на территории США или Великобритании необходимо решение местных судов. Процессы рассмотрения обращений бывших акционеров ЮКОСа временно заморожены, напомнил юрист.

Везде мы должны пройти через определенную судебную стадию предварительного признаний соответствующих судебных решений, — заявил Кондаков.

Он подчеркнул, что если от акционеров поступят новые обращения, то речь будет идти о признании решения в местных судах.

Юрист отметил, что в 11 государствах наняты профессиональные юридические фирмы, которые позволят оперативно отреагировать на какие-либо действия со стороны мажоритариев ЮКОСа.

Команда юристов собрана и готова к дальнейшему отстаиванию интересов РФ. Неожиданности, как было в 2015 году, не будет, — подчеркнул Кондаков.

NEWS.ru писал, что политолог Владимир Корнилов назвал решение суда Гааги «высосанным из пальца». По его словам, оно компрометирует западную судебную систему. Политолог считает, что Россия не признает иск, а в том случае, если юристам «не удастся добиться справедливости», возникнут проблемы с собственностью России за рубежом.