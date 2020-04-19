Песков рассказал, когда Путин примет решение о режиме самоизоляции в России

https://static.news.ru/photo/03f7eca4-822d-11ea-a717-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о продлении или завершении режима самоизоляции будет принято на следующей неделе.

Дождёмся следующей недели. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме, — сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков.

Он подчеркнул, что это решение — «очень сложная комбинация с полным приоритетом здоровья граждан». По его словам, на следующей неделе президент будет проводить совещания также в режиме видеоконференций.

Как писал NEWS.ru, бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в стране нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. Начать он предлагает с регионов. При этом депутат подчеркнул, что необходимо обезопасить группы риска, в том числе людей старше 65 лет. По его словам, более 40% болеют коронавирусом в лёгкой форме, лишь небольшой процент — в тяжёлой.