«Решение назрело давно»: Зюганов высказался о признании ДНР и ЛНР

Решение о признании республик Донбасса назрело давно, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы 22 февраля, передаёт РИА Новости. Коммунист отметил важность заявления президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, а также согласился со словами главы государства по поводу размещения НАТО ракет у Харькова.

Вчера президент сделал принципиально важное заявление по признанию ДНР и ЛНР, решение назрело давно <...>. НАТО нас взяла за горло. Понравилось, что вчера Путин обозначил то, что значит размещение ракетного оружия НАТО у Харькова, — сказал Зюганов.

Первыми авторами инициативы обращения к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР были депутаты от КПРФ. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму 19 января.

Накануне Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе. Вопрос о ратификации соглашений планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля.

Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. Они дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.