Решение Литвы понизить уровень дипотношений с Россией назвали безмозглым

Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что Литва и Латвия понижают уровень дипломатических отношений с Россией. По его словам, Вильнюс продолжает свою русофобскую политику, делая «абсолютно безмозглые» решения.

Знаменитая литовская русофобия является для кого-то новостью? Кто-то не знал о тех настроениях в политических элитах, которые постоянно демонстрируются официальным Вильнюсом? Для кого-то загадка, что очень многие беглые российские и не только российские оппозиционеры нашли себе пристанище в Вильнюсе? Кто-то забыл про форумы свободной России, попытки давления на Белоруссию в августе 2020 года? Разумеется, что в нынешних реалиях Литва должна была продемонстрировать свою абсолютную безмозглость, и она это сделала, — считает эксперт.

По мнению политолога, Россия и Литва могут спокойно разорвать отношения, в этом нет ничего страшного. Вильнюс постоянно занимался тем, что банил людей, напомнил Гаспарян.

Вот если Литва что-то другое сделала бы, тогда это был бы повод задуматься — а что вообще происходит? А от этих людей ждать нового не приходилось априори. Поэтому всё нормально, пускай разрывают. Ничего страшного в этом нет. Если кто не знает, Литва банила людей заочно. Это просто данность, я, например, должен был ехать на гастроли и получил бан сразу, как только об этом стало известно. Делайте выводы для себя, — подытожил собеседник.

Ранее официальный представитeль МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на решение Латвии и Литвы понизить урoвень дипломатических отношений с Россией не застaвит себя ждать. Вильнюс и Рига 4 апреля решили понизить уровень дипломатического представительства с Россией, отозвав послов.