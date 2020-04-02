Решение главы Камчатки об отставке не связывают с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2450349e-756b-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Илюхин Фото: kremlin.ru

Решение бывшего губернатора Камчатки Владимира Илюхина об отставке не связано с распространением в стране коронавируса, заявил глава законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.

Он также отметил, что ситуация в регионе в связи с инфекцией одна из самых благоприятных в России, передаёт РИА Новости.

Кроме того, по словам Раенко, скоро станет известно имя временно исполняющего обязанности губернатора края, информирует Ura.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин одобрил 2 апреля отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место временно назначен Александр Цыбульский. Также в четверг глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил о своём решении сложить полномочия.