Политика

Решение главы Камчатки об отставке не связывают с коронавирусом

08:18, 03 апреля 2020
Владимир Илюхин Владимир Илюхин Фото: kremlin.ru

Решение бывшего губернатора Камчатки Владимира Илюхина об отставке не связано с распространением в стране коронавируса, заявил глава законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко.

Он также отметил, что ситуация в регионе в связи с инфекцией одна из самых благоприятных в России, передаёт РИА Новости.

Кроме того, по словам Раенко, скоро станет известно имя временно исполняющего обязанности губернатора края, информирует Ura.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин одобрил 2 апреля отставку главы Архангельской области Игоря Орлова. На его место временно назначен Александр Цыбульский. Также в четверг глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил о своём решении сложить полномочия.

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