И дело, конечно, отнюдь не в том, что именно в это день в 1989 году открылся Первый съезд народных депутатов СССР под председательством Михаила Горбачёва. Хотя и о таких датах лишний раз не грех вспомнить. Нам важнее, что именно сегодня сохраняется последняя возможность объявить 24 июня днем всероссийского голосования по поправкам к Основному закону.

Поскольку, если скрупулезно следовать букве закона, такое решение Центризбиркома должно быть оглашено не позднее, чем за тридцать дней до самого голосования. То есть, как раз 25 мая. Понятно, что Центральная избирательная комиссия в данном случае может выступить исключительно в качестве технического органа, существующего исключительно для того, чтобы огласить в нужной форме волю первого лица государства. А вот сама дата и целесообразность народного плебисцита в течение последних нескольких недель остаётся предметом острейшей дискуссии в наших политических верхах.

Понятно, что существует две полярные точки зрения, одну из которых выразил Владимир Жириновский: голосования по поправкам не нужно, поскольку все формальности их принятия уже и так соблюдены. Но известно, что ВВЖ с его нестандартными заявлениями зачастую используется исключительно для того, чтобы власть имела возможность их изящно опровергнуть. Так случилось и на этот раз. Все же понимают, насколько этот плебисцит важен лично для Владимира Путина. Недаром его уже даже окрестили «вотумом доверия» президенту.

И дело не только в том, что в вердикте Конституционного суда ясно отмечено: возможность для президента занимать больше двух сроков подряд возникает только при поддержке народа, это придаёт такому решению дополнительную конституционную легитимность. Иными словами, в трактовке КС, в случае, если больше 50% проголосует за обнуление, этот момент уже никто не сможет поставить под сомнение. К тому же, учитывая все непростые нынешние обстоятельства, самому Владимиру Путину крайне важно вновь, после выборов двухлетней давности, подтвердить факт своего сохраняющегося авторитета в стране. Тем более, что доверие к фигуре президента фактически остается главным основанием, краеугольным камнем всей нашей государственно-политической пирамиды.

Оставалось только выбрать новую оптимальную дату перед лицом неожиданно обрушившейся на страну пандемии, отменившей первоначальное время голосования, назначенного на 22 апреля. Вариантов остается два: 24 июня, 13 сентября единый день голосования. Позже уже невозможно, опять-таки, по эпидемиологическим соображениям. Недаром сам президент заговорил о риске новой волны пандемии, начиная с октября. Так что конец года, видимо, опять окажется закрытым для любых публичных акций.

Сторонники назначения плебисцита на 24 июня, скорее всего, аргументируют свою позицию анализом состояния коллективной психологии. Мол, такая дата совпадет с кардинальным ослаблением всех карантинных запретов и ограничений. Это скажется самым благоприятным образом на настроениях электората, который в меньшей степени будет подвержен экономическому пессимизму. А вот, дескать, позже - эйфория «выхода на волю» пройдёт, навалятся накопившиеся проблемы, и энтузиазма у россиян поубавится.

Насколько эти аргументы были сочтены решающими, мы вскоре узнаем. Нет, так будем ждать июля.