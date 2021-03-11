Рейтинг «Единой России» побил очередной антирекорд

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Социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга партии «Единая Россия». За неё готовы проголосовать 27% россиян, что является минимальным значением за последние пять лет.

Показатель партии достигал максимального за пять лет значения в декабре 2017 года — тогда за неё были готовы проголосовать 37% респондентов. С тех пор он постепенно снижался, один раз поднявшись до 31% в августе 2020 года. Таким низким, как сейчас, он не был ни разу за период изучения, следует из опроса Левада-Центра (признан российскими властями иностранным агентом).

При этом с декабря 2019 года растёт популярность ЛДПР, которая сейчас занимает второе место с поддержкой 12% россиян. На третьем месте с 10% находится КПРФ. «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» набрали 5% и 2% соответственно.

Партии «Родина», «Яблоко», «Зелёные» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрали по 1%. Ещё 2% опрошенных выбрали бы на ближайших выборах другую политическую силу.

21% респондентов не пошли бы на выборы, если бы они проходили в ближайшее воскресенье. 10% ещё не определились с выбором, а 3% испортили бы бюллетень.

Летом 2020 года, как писал NEWS.ru, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 23%. Это был минимальный показатель за 2,5 года. Также, согласно результату опроса, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 60% россиян. Ещё 33% граждан заявили, что не одобряют политику главы государства, около 6% опрошенных затруднились с ответом. Для сравнения: в 2017 году деятельность Путина одобряли 83% опрашиваемых. Всего 15% респондентов высказывались против.