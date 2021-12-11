Рейтинг Бориса Джонсона обрушился после новостей о рождественской вечеринке

Рейтинг британского премьер-министра Бориса Джонсона упал до 29% после новостей о рождественской вечеринке в разгар пандемии 18 декабря 2020 года. Мероприятие прошло в резиденции на Даунинг-стрит с участием около 50 гостей. Самого премьера на вечеринке не было. Ситуацию усугубило опубликованное каналом ITV видео с записью репетиции брифинга, на которой пресс-секретарь Джонсона Аллегра Стрэттон подтвердила нарушения социальных ограничений в период пандемии, информирует Daily Mirror.

Издание утверждает, что политика поддерживает всего 29% граждан Великобритании. Недовольство англичан связано с тем, что мероприятие происходило в период локдауна на фоне пандемии коронавируса.

Телеканал ITV опубликовал в Twitter видеозапись репетиции брифинга, на которой пресс-секретарь Джонсона Аллегра Стрэттон шутила о вечеринке и признала, что в ходе «встречи с вином и сыром» на Даунинг-стрит действительно не соблюдались социальные ограничения. Запись вызвала негативную реакцию общественности, и Стрэттон пришлось уйти в отставку.

Граждане Великобритании возмутились проведением праздничного мероприятия на фоне жёстких запретов. В частности, некоторые напомнили, что им не разрешили проститься с умирающими родственниками, в то время как представители власти праздновали Рождество. По факту происшествия возбудили парламентское расследование.

Ранее сообщалось, что Бориса Джонсона в очередной раз уличили в несоблюдении социальных норм, принятых в связи разгоревшейся эпидемией коронавируса. Тогда премьер-министр Великобритании катался на велосипеде на востоке Лондона в 11 км от своей резиденции.