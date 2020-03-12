https://static.news.ru/photo/3ee37ab4-6463-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование по поправкам в Конституцию, включающим положение об «обнулении» сроков президентства Владимира Путина, прошло в парламентах регионов центральной России. Во всех законодательных органах документ приняли.

В Белгородской областной думе из 46 депутатов «против» проголосовал только один, ещё двое воздержались, передаёт «Интерфакс». Представители фракции КПРФ в Орловской, Смоленской, Владимирской, Ярославской и Брянской областях воздерживались от голосования.

Как можно вообще ознакомиться с таким количеством поправок, всё проанализировать, все обсудить. К чему такая спешка? <...> Голосование пакетом — это неправильно. <...> Фракция КПРФ поддерживает ряд поправок социального блока, но мы не поддерживаем поправки, связанные с продлением полномочий действующего президента, — объяснила такое решение депутат от партии в Ярославской областной думе Елена Кузнецова.

Как писал NEWS.ru, отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против «обнуления» сроков Путина.