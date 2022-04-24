Реестр иноагентов могут расширить до их родственников

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в ближайшие дни будет внесён на рассмотрение в Госдуму. Согласно содержащейся в документе норме, в реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если они будут признаны аффилированными с ними лицами или получают какую-либо финансовую и имущественную помощь, сообщают «Известия».

Инициаторами законопроекта являются представители фракций и сенаторы, которые входят в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства.

Законопроект может быть внесён в ГД 25 или 26 апреля. Его необходимость вызвана актуализацией и консолидацией всех норм об иноагентах в связи с большим и растущим вниманием к этому институту недружественных к России стран, которые хотят влиять на наших граждан и политику государства, — пояснил один из авторов документа, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

По словам Лугового, до сего момента поправки об иноагентах вносились в разные законы: НКО, общественных объединениях, СМИ и другие. Теперь все эти нормы будет регулировать один вышеуказанный закон.

Авторы инициативы считают, что включение аффилированных лиц в новый законопроект позволит сделать ситуацию с иноагентами прозрачнее.

Ведь очень часто те или иные иноагенты, получающие поддержку из-за рубежа, прибегали к помощи посредников, которые также осуществляли финансирование политической деятельности. Нам хотелось сделать понятным, кто связан с этим лицом, — пояснил Луговой.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. Также ведомство внесло в реестр Артура Асафьева, Екатерину Лушникову, Ярослава Сироткина и Владимира Воронова.