«Ребята, давайте жить дружно»: Путин призвал страны к миру

https://static.news.ru/photo/805920ce-4069-11eb-9057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин обратился к странам с призывом к миру.

По его мнению, главная проблема во внешней политике заключается в нежелании Запада, в том числе США и НАТО, говорить с Россией, которая, в свою очередь, настроена на ведение диалога и на компромиссные решения со всеми государствами.

Хочется сказать словами кота Леопольда из одного из наших мультфильмов: «Ребята, давайте жить дружно», — сказал он во время ежегодной пресс-конференции.

Ранее российский лидер заявил, что Россия по сравнению со странами Запада является «белой и пушистой». Или по меньшей мере благообразной. Рассуждая об ухудшении отношений, он заявил, что чувствует ответственность за Россию, и заверил, что намерен делать всё для её блага. Глава государства напомнил, что не Россия стала инициатором разрыва важнейших соглашений по противоракетной обороне и сокращению ракет средней и меньшей дальности, а также выхода из Договора по открытому небу, который позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

Как писал NEWS.ru, по мнению Путина, зарубежные власти, которые активно пропагандируют свободу слова, регулярно ущемляют права российских СМИ и используют свои средства массовой информации как инструмент для достижения своих политических целей.