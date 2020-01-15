https://static.news.ru/photo/6545527e-37ac-11ea-8cc3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

Видео с объявлением и.о. премьер-министра Дмитрием Медведевым решения об отставке правительства опубликовано в Сети. Судя по кадрам, руководители ведомств восприняли новость спокойно.

Как отреагировали министры на новости об отставке pic.twitter.com/UfAMeWSB36 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 15, 2020

Во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным Медведев заявил, что в послании к Федеральному собранию лидер предложил ряд масштабных изменений Конституции. По словам Медведева, на фоне поправок правительству следует «предоставить президенту возможность принимать все необходимые для этого решения».

15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин. Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию допустил проведение референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Среди прочих изменений предлагается наделить Госдуму дополнительными инструментами по влиянию на формирование кабинета министров.