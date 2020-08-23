Реабилитолог оценила шансы Навального «выбраться» из комы

https://static.news.ru/photo/5371ea38-e5cd-11ea-8cc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Состояние здоровья оппозиционера Алексея Навального, который впал в кому, пока не позволяет сделать точных прогнозов о его восстановлении. Об этом заявила врач-реабилитолог Анна Бондаренко. По её словам, он находится в коме второй степени, а это означает поражение центральной нервной системы.

Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители, — пояснила она в интервью «Московскому комсомольцу».

По её словам, дальнейшая судьба Навального будет зависеть от того, насколько быстро и точно поставят ему диагноз и назначат лечение. Пока, по словам специалиста, делать какие-либо прогнозы преждевременно. Навальный проходит лечение в одной из лучших реабилитационных клиник Германии, считает Бондаренко.

Ему быстро оказали профессиональную медицинскую помощь, а сейчас он находится в одной из лучших клиник мира. Поэтому есть все шансы на то, что вся эта история для него закончится удачно, — отметила эксперт.

Она отметила, что после долгого коматозного состояния люди восстанавливаются по-разному. Кто-то полностью сохраняет свои функции, кто-то остаётся инвалидом. По её словам, в случае с Навальным всё может закончиться положительно. Он молодой, сильный мужчина, и есть все шансы, что он выкарабкается, заключила врач.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание. Воздушная машина совершила экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального увезли в больницу. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite, куда его отправили утром в 22 августа.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент неизвестно, из-за чего Навальный впал в кому. По предварительным данным, он мог получить интоксикацию из-за нейролептиков. Медики исключили у оппозиционера коронавирусную инфекцию, инсульт, инфаркт, а также отёк мозга. Кроме того, омские врачи заявили, что в организме Навального обнаружили кофеин и алкоголь, но не было найдено судорожных или синтетических ядов, стрихнина, оксибутиратов и барбитуратов.