РБК: в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, предварительные обсуждения на эту тему начались ещё летом, рассказали РБК два знакомых с ходом дискуссии источника. По их словам, речь шла о том, что кампанию необходимо планировать не за год, а заранее.

Издание отмечает, что на совещаниях, где затрагивался вопрос президентских выборов, говорилось о возможной кампании действующего главы государства Владимира Путина.

Обсуждается кампания с определённым кандидатом. Иных вариантов нет, — сказал собеседник.

При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок, сказали оба источника. Они добавили, что сейчас нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счёт.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский заявил, что наиболее вероятным преемником президента России Владимира Путина является министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он вспомнил слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал министра крупным государственным деятелем и профессионалом с большой буквы. Он отметил, что Патрушева чаще всего ругают за удорожание продуктов питания.

До этого журналист Дмитрий Быков оценил появившуюся в СМИ информацию о том, что преемником Путина может стать глава Минобороны Сергей Шойгу. Он считает, что глава ведомства быстро поймёт, что делать. По его мнению, Шойгу, очень энергичный и остроумный человек, который «на любом посту делает то, что от него ждут». Быков также рассказал, что Шойгу в качестве министра обороны «идеален».