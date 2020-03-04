https://static.news.ru/photo/0ed3e584-5e0a-11ea-b770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изданию РБК пришлось удалить публикацию «Человек из Майами», в которой речь шла о тёзках депутата Госдумы от ЛДПР Сергее Жигареве и его супруге, владеющих во Флориде элитной недвижимостью. Предписание об этом поступило журналистам из Роскомнадзора.

Интернет-газета выпустила статью ещё в марте 2015 года. В ней говорилось, что квартира в Майами принадлежит компании, владельцами которой выступают тёзки Жигарева и его жены. При этом в их декларациях эта недвижимость не указывалась. Сам депутат отрицает, что владеет этой квартирой.

Роскомнадзор потребовал убрать материал на основе решения суда от декабря 2019 года.

Это не первый скандал, в котором замешан парламентарий. Ранее бывшая подруга депутата Сергея Жигарева Ольга Синтюрёва дала эксклюзивное интервью NEWS.ru. Она впервые подробно рассказала о том, как познакомилась с Жигаревым, как развивались их отношения и почему он решил обвинить её в воровстве.