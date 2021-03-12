РБК: Совфед может попрощаться с тремя сенаторами после выборов

https://static.news.ru/photo/ab9073bc-8305-11eb-9286-96000091f725_660.jpg Николай Рыжков Фото: Совет Федерации/flickr.com

После сентябрьских выборов Совфед могут покинуть минимум три сенатора, обсуждается и приход в верхнюю палату руководителя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, но окончательные решения только предстоит принять. Например, с СФ, вероятно, «попрощается» член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 91-летний Николай Рыжков (в 1985–1991 годах — глава Совета министров СССР), представляющий в СФ Белгородскую область.

Также из СФ может уйти представитель Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов, зампредседателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, рассказали источники РБК. Сам сенатор не смог ни подтвердить, ни опровергнуть РБК информацию о том, что покинет СФ.

Кроме того, СФ может покинуть член комитета по экономической политике 66-летний Юрий Важенин, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ. В сентябре 2021 года должны пройти выборы в Госдуму, также избираться главы 11 регионов и заксобрания в 39 субъектах. Таким образом, потенциально в верхней палате может смениться почти 50% сенаторов.

Накануне социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга партии «Единая Россия». За неё готовы проголосовать 27% россиян, что является минимальным значением за последние пять лет. Показатель партии достигал максимального за пять лет значения в декабре 2017 года — тогда за неё были готовы проголосовать 37% респондентов. С тех пор он постепенно снижался, один раз поднявшись до 31% в августе 2020 года.

Летом 2020 года, как писал NEWS.ru, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 23%. Это был минимальный показатель за 2,5 года. Также, согласно результату опроса, деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 60% россиян. Ещё 33% граждан заявили, что не одобряют политику главы государства, около 6% опрошенных затруднились с ответом. Для сравнения: в 2017 году деятельность Путина одобряли 83% опрашиваемых. Всего 15% респондентов высказывались против.