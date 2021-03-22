РБК: арестованного пензенского губернатора может сменить сенатор

Основным кандидатом на должность исполняющего обязанности губернатора Пензенской области стал представляющий заксобрание региона в Совете Федерации Олег Мельниченко. Он может сменить на посту арестованного накануне Ивана Белозерцева.
О рассмотрении кандидатуры Мельниченко на пост главы региона
По информации СМИ, Мельниченко давно находится в кадровом резерве.
Нет, у меня такой информации нет, и вообще я слухи не комментирую, — сказал он в ответ на вопрос о том, знает ли он о рассмотрении его кандидатуры на пост губернатора.
Политик подчеркнул, что работает как председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству.
Мельниченко уже занимал должности министра образования, вице-губернатора и зампреда правительства Пензенской области. Он окончил «школу губернаторов» — программу администрации президента и РАНХиГС по подготовке кадрового резерва.
Белозерцев и ещё несколько человек были задержаны 21 марта. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от предпринимателей взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Со своей стороны он обещал содействие при заключении государственных контрактов. Никто из фигурантов дела свою вину не признаёт, писал NEWS.ru.