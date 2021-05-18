Разведка РФ: Евросоюз намеренно затягивает регистрацию «Спутника V»

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Служба внешней разведки России обладает информацией о том, что европейский регулятор намеренно затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал директор ведомства Сергей Нарышкин в эфире «Первого канала».

Он заявил, что эксперты получают «сигналы» от высокопоставленных европейских чиновников, на основании которых «тянут» с регистрацией препарата.

Я не хочу обвинить экспертов и специалистов Европейского лекарственного агентства. Но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов Европейского союза, — сказал он.

По его словам, граждане европейских стран и силовые структуры сами разберутся, связаны ли такие указания только с политическими причинами, или есть ещё экономический фактор.

Но мы понимаем, что это просто аморально, — заключил он.

Накануне российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первый этап экспертизы «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств в России завершён. По его словам, власти ждут соответствующих отчётов, после чего начнутся инспекции на производственных площадках.

С июня в ЕС может начать действовать система сертификатов о вакцинации. Документы будут выдаваться тем, кто переболел COVID-19 либо имеет антитела, вакцинировался, или в случае, если человек имеет взаимно признанный тест о том, что не заражён коронавирусом.

3 мая в Еврокомиссии предложили властям входящих в ЕС стран разрешить въезд на территорию Европы для тех, кто прошёл полный курс прививок от коронавируса. Тогда предлагалось считать разрешёнными вакцины, одобренные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.