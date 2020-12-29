Разработчики «Спутника V» рассказали о сложностях поставки вакцины на Запад

https://static.news.ru/photo/3423b500-4a07-11eb-9076-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Основные рынки для поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — Ближний Восток, Африка, Азия и Латинская Америка. При работе с Европой и Соединёнными Штатами существуют геополитические ограничения, заявил глава участвовавшего в разработке препарата Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Абсолютно мы реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США и Европу будут ограниченны, хотя <...> мы могли бы в том числе поставлять аллергикам, — сказал он.

По его словам, на европейский рынок российские разработчики планируют двигаться «постепенно». При этом РФПИ будет получать доход от продажи препарата в другие страны.

Безусловно, нам платят за эту вакцину, мы как государственный фонд, как суверенный фонд РФ будем получать средства за поставки вакцины за рубеж, — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Однако приоритетом остаётся поставка вакцины для россиян, так как в настоящий момент таких препаратов в мире не хватает. В связи с этим медикамент для поставки за рубеж будет производиться на иностранных площадках. Так, 29 декабря РФПИ получил первую партию «Спутника V», изготовленную в Южной Корее.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о сотрудничестве Турции и России по вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, во время заседания совета министров, прошедшего 28 декабря, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что соответствующая работа «идёт в нормальном русле».