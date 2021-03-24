Разочарование Берлина в Байдене отметили в Германии

https://static.news.ru/photo/dc5278a6-8d23-11eb-a12f-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений с США при новом американском президенте Джо Байдене растаяли.

Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Издание отмечает, что в Берлине ожидали возвращение к «партнёрскому сотрудничеству» с Вашингтоном.

Однако надежды федерального правительства не оправдались, — говорится в статье издания.

Выводы сделаны после первой личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Автор публикации отмечает, что ещё перед мероприятием американцы удивили союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана. Оно перечеркнуло все прежние планы. А затем Блинкен потребовал от Германии остановить строительство «Северного потока — 2». Заговорил о новых санкциях.

Der Tagesspiegel указывает, что такое заявление госсекретаря США о газопроводе помешало планам правительства Германии «тактично» обсудить данный вопрос.

Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США, — подчеркнули в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что завершение строительства газопровода «Серверный поток — 2» может повлечь введение санкций. Об этом Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Глава Госдепа подчеркнул, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в данном направлении.