Разочарование Берлина в Байдене отметили в Германии

Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений с США при новом американском президенте Джо Байдене растаяли.
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Однако надежды федерального правительства не оправдались, — говорится в статье издания.
Выводы сделаны после первой личной встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.
Автор публикации отмечает, что ещё перед мероприятием американцы удивили союзников несогласованным предложением о будущем Афганистана. Оно перечеркнуло все прежние планы. А затем Блинкен потребовал от Германии остановить строительство «Северного потока — 2». Заговорил о новых санкциях.
Der Tagesspiegel указывает, что такое заявление госсекретаря США о газопроводе помешало планам правительства Германии «тактично» обсудить данный вопрос.
Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США, — подчеркнули в издании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что завершение строительства газопровода «Серверный поток — 2» может повлечь введение санкций. Об этом Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Глава Госдепа подчеркнул, что это грозит всем компаниям, имеющим отношение к «Северному потоку — 2», если они не остановят свою работу в данном направлении.