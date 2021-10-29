Разморозка «татарского кейса»

Не надо быть знатоком кремлёвского закулисья, чтобы предположить: неожиданная фронда, родившаяся в рядах Госсовета Татарстана, — непростой экзамен для курирующего внутреннюю политику в администрации президента Сергея Кириенко, который в начале нулевых в качестве президентского полпреда снял многие проблемы в Поволжском регионе. Не успел он подвести итоги всех поствыборных страстей и получить благодарность президента, как возникла новая проблема. Публичное несогласие важного субъекта Федерации в вопросе переименования поста первого лица республики ставит под вопрос эффективность всей властной вертикали и уровень управляемости в стране.

Примечательно, что свою позицию не озвучил всё ещё официально президент Татарстана Рустам Минниханов. С точки зрения аппаратных манёвров он поступает исключительно мудро. С одной стороны, сохраняет себе свободу рук для дальнейших торгов, переговоров и компромиссов. С другой, показывает Москве, в какой степени местные элиты, привыкшие считать себя в значительной степени привилегированными, озабочены разворачивающимися процессами.

В любом случае у опытного Минниханова есть прекрасная возможность продемонстрировать всю степень своего контроля над непокорными региональными элитами, которые в один прекрасный день могут оперативно изменить свою установку в ответ на позитивный для центра сигнал республиканского лидера. А это качественное усиление аппаратного веса даже при необходимости отказаться от президентского титула.

Рустам Минниханов president.tatarstan.ru

Действительно, договор между республикой и федеральным центром истёк ещё в 2017 году. И фактически по-настоящему к этому юридическому наследству ещё девяностых годов так и не вернулись. А потому новое наступление на прежнюю относительную вольность воспринимается и как угроза многим контролируемым местной элитой активам, и как шаг к постепенному отказу от самого института национальных республик, который даже сдержанный президент Путин считает миной, заложенной ещё большевиками под единством страны. Хотя все понимают, что это крайний вариант, который пока не стоит на повестке дня.

Тем не менее попытка хоть как-то закрепить за поволжской республикой особый статус, даже в мелочах, продолжается. А учитывая, что Казань играет активную роль в странах исламского мира, представляя там одну из российских внешнеполитических ипостасей, то претензии республики на некоторую эксклюзивность имеют под собой основания.

Ясно, что Москва и Казань переходят к закулисному торгу вокруг внесения изменений в том числе и в Конституцию республики, поскольку пост президента закреплён в статьях её Основного закона. Конечно, есть вариант предложения Минниханову почётного поста на уровне Федерации, а уж его преемнику будет проще изначально именоваться главой региона, что называется, с нуля. Но переезд Рустама Нургалиевича в Москву также грозит некоторой дестабилизацией ситуации в республике. Правда, приближается дата — 4 ноября — День народного единства, возможный красивый финиш возникшего недопонимания.

Кстати, Минюст признал экстремистским Всетатарский общественный центр, который более тридцати лет не скрывал своей цели — выход республики из состава России. Сигнал региональной фронде дан. Умный поймёт.