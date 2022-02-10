«Разговор немого с глухим»: Лавров о встрече с главой британского МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал разговор с главой МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине как «разговор немого с глухим». По его словам, которые приводит ТАСС, объяснения российской стороны относительно её позиции в данном вопросе не удовлетворили Великобританию.

Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы и слушаем, но не слышим, — сказал Лавров.

Глава российского МИД уточнил, что на встрече был затронут вопрос минских договорённостей, которые «не просто не выполняются Киевом, а открыто отвергаются представителями украинского режима». Речь шла о шагах, которые Москва предпринимает для того, чтобы изменить ситуацию и повлиять на другие страны, имеющие в свою очередь влияние на власти Украины, однако в целом Москва и Лондон по-разному трактуют минские договорённости. В чём именно заключаются эти различия, Лавров не уточнил.

Также, по его словам, на встрече затрагивались вопросы подходов Москвы к дальнейшей работе, прежде всего с Соединёнными Штатами, по вопросам гарантий безопасности. Лавров заявил, что Евросоюз готовит коллективный ответ на российский запрос о понимании принципа неделимости безопасности, но разговора в этом случае не получится.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия не должна мешать Украине определять её будущее. Она также добавила, что, несмотря на возможность санкций в отношении РФ, она приехала обсуждать альтернативу эскалации ситуации вокруг Украины, признаком которой, по её словам, является концентрация военной силы России на границе с Украиной. В связи с этим дипломат призвала Москву выбрать дипломатический путь сотрудничества для обеспечения европейской безопасности.

Трасс также заявила, что «Северный поток — 2» не заработает в случае «вторжения» России на Украину. При этом министр отметила, что у НАТО есть предложения, которые можно было бы обсудить с Москвой.